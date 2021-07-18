Aşgın: “Çimento’nun bacasını koruyacağız”
Çorum’un ilk büyük sanayi kuruluşu olan ve Çorum’da sanayileşme adına okul görevi yapan Çimento Fabrikası, yaklaşık 65 yıllık ilk bacası ile yaşamaya devam edecek. Fabrikayı satın alan Belediye, diğer bölümleri yıkarken, bu bacayı muhafaza etti.
Güncel 18.07.2021, 22:19
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Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bacayı ve siloları anı olarak koruma kararı aldıklarını belirterek, deprem raporunda bir sorun çıkmadığı takdirde, bu bacaının Çorum’da sanayileşmenin simgesi olacağını söyledi.
(Haber Merkezi)
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