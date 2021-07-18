Aşgın: “Çimento’nun bacasını koruyacağız”

Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bacayı ve siloları anı olarak koruma kararı aldıklarını belirterek, deprem raporunda bir sorun çıkmadığı takdirde, bu bacaının Çorum’da sanayileşmenin simgesi olacağını söyledi.

(Haber Merkezi)

