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Aşgın, Cihannüma buluşmasında

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen “94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Büyük Buluşma” programına katıldı.

Aşgın, Cihannüma buluşmasında

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen “94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Büyük Buluşma” programına katıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:47
Aşgın, Cihannüma buluşmasında

İstanbul’un 1994 yılından önce çöple çamurla çukurla gündeme geldiğini söyleyen Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kentin bugün Marmaray’la Avrasya Tüneli'yle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı ile gündeme gelen bir kent haline geldiğini vurguladı.

Buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “İnşallah bu kalkınma hamlesini Binali Bey kardeşimin şehreminliğinde 23 Haziran seçimlerinden sonra devam ettireceğiz. Buradan hareketle 6 günümüz var. Bu 6 gün çok çalışmamız lazım, çok gayret etmemiz lazım ve böylece 6 günün sonunda pazar akşamı inşallah bu müjde ile pazartesiye girmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

AK Partinin benimsediği “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ilkelerinin doğuş noktası olan 1994 yılındaki ruhunu canlı tutmak amacıyla İstanbul’daki buluşmaya katıldığını söyleyen Başkan Aşgın yaptığı değerlendirmede; “1994 yılında aynı yolun yolcusuyduk şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde aynı istikamette bu yolu birlikte yürümeye devam ediyoruz. Bizim davamız ilelebet baki kalacak olan Hak davasıdır. Allah’ın izniyle 23 Haziran İstanbul seçiminden de Cumhur İttifakı Adayımız Sayın Binali Yıldırım zaferle çıkacak, İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak. İstanbul’un Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği ve AK Parti belediyeciliği ile yaşadığı değişim, dönüşüm devam edecek buna yürekten inanıyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’da tatilde olan hemşehrilerini 23 Haziran’da oy kullanmaya da davet etti.

(Haber Merkezi)

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