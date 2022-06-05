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Aşgın: “Çevreci belediyecilikte Türkiye’de örnek belediyeyiz”

“Türkiye Çevre Haftası” etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi tarafından çevrenin korunması ve çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla “Sıfır Atık” temasıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Güncel 05.06.2022, 18:27
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Aşgın: “Çevreci belediyecilikte Türkiye’de örnek belediyeyiz”

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın’ın katılımıyla Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, “Atıktan Sanata” sergisi, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin defile gösterisi ve Mehmetçik Anadolu Lisesi Hafif Müzik Orkestrası’nın “Sıfır Atık” konseri ile başladı.
Konserin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çevre o kadar kıymetli, değerli bin şey ki aynı sağlık gibi, bayrak gibi, vatan gibi kıymetli. Çevre emanetçisi olduğumuz bir şey. Gelecek nesillere aktarmamız gereken bir konu. Eğer bunu yapamazsak gelecek nesiller bunun hesabını bu dünyada da bizden sorar ama hususen ahirette yakamıza yapışırlar” dedi. 
“Bugünün büyükleri, yetkilileri olarak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ve tertemiz bir çevreyi yavrularımıza bırakmamız gerekiyor” diyen Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak etkinlikler başta olmak üzere Çevreci Kadeş Çevreci Kardeş Kulübümüzden tutun da Teneke Adam Tiyatromuzdan okul okul gezip çocuklarımızın çevre duyarlığını artırmaya yönelik çalışmalarımız kadar tertemiz bir Çorum olsun diye büyük bir coşkuyla çalışıyoruz.

Ulusal uluslararası her nereye gittiysek Çorumluyuz dedikten sonra bir “leblebi” diyorlar, sonra eğer Çorum’a gelmişlerse ikinci olarak “Çorum ne kadar temiz bir şehir” diyorlar. Gerçekten şehrimiz Türkiye’nin en temiz şehri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Çevre çalışmaları noktasında, atıkların toplanmasından birinci sınıf atık getirme merkezinden yıkıntı atıkları toplama merkezine kadar; tıbbi atıkları sterilizasyon merkezinin kapasitesini geçtiğimiz aylarda 5 katına artırmak dahil olmak üzer toplam yenilenebilir enerji alanında 8 bin hanenin elektrik ihtiyacını çevreci enerji kaynaklarından sağlayan bir belediye olarak; rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir belediye olarak hamdolsun çevreci belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek birçok çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇEVREYİ KORUMAK TÜM YURTTAŞLARIN GÖREVİ”
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise çevreyi korumak konusunda tüm yurttaşlara çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, “Atatürk “bütün umudun gençliktedir” diyordu. Bu ülkeyi biz size devrediyoruz, gelecek sizin. Ülkemizi, vatanımızı havasıyla, suyuyla, toprağıyla, her şeyiyle tertemiz olarak korumak ve kollamak sizin göreviniz” dedi. 
Çevreyi korumanın bütün vatandaşların görevi olduğunu kaydeden Kubalı, “Sadece devletin kurumlarıyla, belediyeyle olacak bir şey değil. Çevre konusunda farkındalık olmazsa, çevre bilinci olmazsa, vatandaş çevreyi kirletenlere karşı harekete geçmezse, kamu kurumlarına müracaat edilmezse, hava da kirlenir, toprak da, deniz de, akarsu da kirlenir. Çevreyi korumak için hepimiz işbirliği yapmak zorundayız. Başka vatanımız yok bu vatan bizim. Bu vatanı koruyalım, kollayalım” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından atık pil toplama kampanyasında en fazla pil toplayan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve İstiklal İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine ödülleri verildi. 
Programın devamında bitkisel atık yağlardan doğal sabun yapımı workshop uygulaması, Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü’nün “Teneke Adamın Maceraları 2” isimli tiyatro oyunu, çocuklar için “Doğanın Rengi” isimli el boyama duvarı etkinliği ve çocuklar için workshop etkinlikleri yer aldı.

(Taner ŞİMŞEK)
 

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