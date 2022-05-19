Aşgın, ÇESOB heyetini ağırladı

Ziyarette konuşan Birlik Başkanı Recep Gür, esnaf odaları olarak Çorum Belediyesi ile her zaman koordineli bir şekilde çalışmaya özen gösterdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bugüne kadar omuz omuza çalıştıklarını ifade eden Gür, esnaf ve sanatkarlara gösterdiği yakın ve sıcak ilgiden dolayı teşekkür ederek, “7 gün 24 saat her zaman yanınızdayız. Birlik beraberlik içerisinde bize ne görev düşerse yapmaya hazırız” dedi.

ÇESOB yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, hem aday adaylığında hem de adaylığında ilk ziyaretlerini ÇESOB’a yaptığını ifade etti. Babasının da esnaflıktan gelmesi nedeni ile ÇESOB ile yakın bir bağ kurduğunu ifade eden Başkan Aşgın “Babam uzun yıllar esnaflık yaptı. ÇESOB ile özel bir bağ kurmamızın nedeni budur. Bu nedenle de hem aday adaylığı sürecinde hem de adaylıkta ilk ziyaretimizi esnaf odalarımıza yapmıştık. Ben bir esnaf çocuğuyum ve uzun yıllar şahsen bende esnaflık yaptım. O nedenle bu ziyaret benim için çok önemli güzel bir ziyaret. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Telefonum sizler için 24 saat açıktır. Ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Nazik ziyaretinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. ÇESOB’un yeni yönetimine de görevlerinde başarılar diliyorum. Allah işlerinizde hepinize Halil İbrahim bereketi versin” diye konuştu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ziyarette Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Kolaylı, Abdurrahman Uysal, İsmail Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin ve Mehmet Gayretli, Denetim Kurulu üyeleri Özkan Şanal, Mutlu Karslı ve Halil Piroğlu, Disiplin Kurulu üyeleri Selami Koçyiğit, Osman Aşutoğlu ve Nihat Kabakcı ile birlikte Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcılar, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Seyit Arslan eşlik etti.



(Haber Merkezi)

