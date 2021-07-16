Aşgın; “Birlik ve kardeşliğimiz olduğu sürece Türkiye geçilmez”

Milli Birlik Günü kapsamında Kadeş Barış Meydanı’ndan Çorumlulara seslenerek bu meydanını adının çok güzel olduğunu ve ilimizden verilebilecek en güzel mesaj olduğunu anlatan Başkan Aşgın: “Bu meydan böyle bir kalabalık şu ana kadar görmedi. İğne atsak yere düşmeyecek düzeyde. Çorum’un tüm semtlerinden burada insanımız var. Bizim şehrimiz 1980’de acıyı yaşamış bir şehir. 15 Temmuz’da yapmak istediklerini 1980’de yaptıkları üzerinde oynadıkları bir şehir. Bu manzara şunu gösteriyor. Artık öyle yağma yok” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, alanda toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “1980’de yaşananlardan akıllanmadınız ama artık alevi-sünni, kürt-çerkes, kadın-erkek demeden Allah’ın izniyle 15 Temmuz’da olduğu gibi yine dimdik duracağız diyor. Bu birlik, beraberlik, kardeşlik olduğu sürece Türkiye Geçilmez. O hainler satılmışlar bir gün yine şaşırırsa bir gün tekrar gelirse göğsümüzü açıp dur demeye elimizle ateşi söndürmeye her zaman varız. Biz de bu inanç oldukça birlik beraberlik kardeşlik olduğu sürece Allah’ın izniyle her zorluğu aşacağız.”

(Volkan SINAYUÇ)

