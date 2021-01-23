Aşgın, Belediye çalışanı gençlerin nikahını kıydı

Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Batman’ın kızı Belediye personeli Melike Batman ile Aşgın’ın İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni Halil Demirci’nin oğlu Belediye personeli mühendis Muhammed Demirci hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikahı önceki gün Belediye Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile gerekli önlemler çerçevesinde az sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen nikah töreninde ikisi de Belediye personeli olan Melike & Muhammed çiftinin nikahını da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın da nikah şahidi olduğu düğün töreninde nikahı kıyan Başkan Aşgın genç çifti kutlayarak iki cihan saadeti dileğinde bulundu.

(Haber Merkezi)