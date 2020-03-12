Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93640
ALTIN
318.106
DOLAR
6.2939
STERLİN
7.9422
EURO
6.9899

Aşgın, belediye binasını inceledi

Çorum Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

Aşgın, belediye binasını inceledi

Çorum Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

12 Mart 2020 Perşembe 22:47
Aşgın, belediye binasını inceledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yapımı devam eden belediye binasında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Etüd Proje Müdürü Kösal Çöldaş’ın da hazır bulunduğu incelemede kaba inşaatın bittiği ve ince işçiliği ile çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Başkan Aşgın, yeni hizmet binasının en kısa sürede bitirip Çorum’un hizmetine sunulacağını kaydetti.

(Mehmet DALAR)

İlgili Haberler
Özlem Max yenilendi
Özlem Max yenilendi
Öğrencilere Sağlık Bilimleri Fakültesi tanıtıldı
Öğrencilere Sağlık Bilimleri Fakültesi tanıtıldı
WhatsApp Gıda İhbar Hattı devrede
WhatsApp Gıda İhbar Hattı devrede
Emekliler Derneği ile Garanti anlaştı
Emekliler Derneği ile Garanti anlaştı
“Mehmet Akif, milletin hissiyatına tercüman oldu”
“Mehmet Akif, milletin hissiyatına tercüman oldu”
“Türk kadını Atatürk’e çok şey borçlu”
“Türk kadını Atatürk’e çok şey borçlu”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim