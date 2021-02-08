Aşgın: “Artık hiç kimse kimsesizim demeyecek”

Eski asfalt şantiyesi yerinde bulunan binanın tadilatla misafirhane haline getirildiğini kaydeden Aşgın, 2.500 metrekarelik açık alanın içerisinde 675 metrekare kapalı alanla güzel bir tesisin insanların hizmetine kazandırıldığını belirterek, tesisin içerisinde 16 tane odanın bulunduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sadece Çorum’a ve ilçelerine değil, bölgeye hizmet eden bir hastane olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, birçok büyükşehirde dahi bulunmayan onkoloji merkezinin temelinin geçtiğimiz günlerde atıldığını belirterek, “Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları bazen 1-2 gün Çorum’da kalmak zorunda oluyor. İnsanlarımız uzak yerlerden geliyorlar, maddi durumu iyi olan var, olmayan var. Otelde kalabilecekler olduğu gibi, kalamayacaklar da var. Onun için biz kimsesizlerin kimi olma düsturu ile hareket eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak kimsesizlerin kimi olmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Çorum’da da bu tesisle birlikte artık kimse ‘kimsesizim’ demeyecek. Refakatçi misafirhanemiz onlara hizmet edecek” şeklinde konuştu.

Tesis hakkında da bilgiler veren Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’ne ait olan tesisin daha önce yıllarca Çorumspor ve Belediyespor sporcularına hizmet verdiğini anlatarak, binada ciddi bir güçlendirme yaptıklarını vurguladı. 2 bin 500 metrekarelik açık alanın içerisinde 675 metrekare kapalı alanla güzel bir tesisin insanların hizmetine kazandırıldığını ifade eden Başkan Aşgın, tesisin içerisinde 16 tane oda ve 32 yatak bulunduğunu açıkladı.

Aşgın, konuşmasının ardından Sosyal İşler Müdürü Fatih Sak’tan Refakatçi Misafirhanesi hakkında bilgi aldı.

(Haber Merkezi)