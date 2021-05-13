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Aşgın, Arif Ersoy’un mezarını ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eski Belediye Başkanlarından merhum Prof. Dr. Arif Ersoy'un mezarını ziyaret etti. 

Güncel 13.05.2021, 10:04
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Aşgın, Arif Ersoy’un mezarını ziyaret etti

Aşgın, Ersoy'u kabri başında ziyaret ederek merhum başkan için dualar etti.
Akşemseddin Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Alegöz'ün ağabeyi İsmail Alegöz’ün Hıdırlık Mezarlığındaki cenaze törenine katılan Başkan Aşgın, cenazenin ardından aynı mezarlıkta bulunan merhum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un mezarını da ziyaret ederek dua etti. (Haber Merkezi)

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