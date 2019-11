Aşgın, Akkentlilerle bir araya geldi

“Başkan Mahallemde; Söz Sende” programının ilki Akkent Mahallesi’nde gerçekleştirilirken toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, tüm birim müdürleri ve Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara söz vermeden önce Akkent Mahallesine 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un tüm mahallelerine de aynı seviyede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Çorum'un her mahallesinde çalışmaların olduğunu ifade eden Aşgın, hiçbir mahalleye başka gözle bakmadıklarının altını çizdi. Göreve geldikleri günden bu yana Halk Günlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve her çarşamba 10.00 ile 12.00 arasında belediyenin kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Aşgın "Seçim öncesinde her mahallede toplantı yapacağımızı söylemiştik. Göreve gelir gelmez de hemen muhtarlıklar müdürlüğümüzü kurduk. Aslında bu bizim mahallelere ne kadar çok önem verdiğimizin bir göstergesidir. Biz Çorum'da yaşayan herkesin aynı hizmeti almasını istiyor ve ona göre hareket ediyoruz. Bundan sonra da tüm hemşehrilerimizin eşit hizmet alması için çalışacağız. Biz bu şehri beraber yönetme sözü verdik ve beraber yöneteceğiz. Tüm güzelliklere hemşehrilerimizle birlikte imza atacağız.

Alt yapı sorunlarının en aza indirilmesi, daha yeşil bir mahallenin oluşması için park ve bahçe çalışmalarına, yol bakım çalışmalarına devam ediyoruz.

Mahallemize neler yaptık bunları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

2019 yılı içerisinde Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında;

Mahallemizde 304 ailemiz gıda bankamızdan faydalandı. 1013 kişilik bir nüfusa gıda paketi gönderdik.

Diğer bir hizmetimiz, Hoş Geldin Bebek Kampanyası kapsamında 55 ailemizi ziyaret ettik. Mahallemizde 17 büyüğümüzün evini temizliyoruz. Onlarca evladımıza kıyafet yardımı yaptık. Camilerimizi bayramlara, dini günlerimize hazır hale getirmek için camilerimizin temizliğine devam ediyoruz. Yine engelli kardeşlerimize talep doğrultusunda tekerlekli sandalye yardımımıza devam ediyoruz. Akkent Mahallemizde sosyal belediyecilikle ilgili hizmetlerimiz kesintisiz sürecek” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmasının ardından ise Akkent Mahalle sakinleri söz alarak mahallelerinde yaşadıkları sıkıntılardan ve isteklerinden bahsettiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın vatandaşlardan gelen taleplerin toplantıda hazır bulunan birim müdürleri tarafından not alındığını ve kısa süre içerisinde çözümü için çalışacaklarını belirtti. Aşgın toplantıların alfabetik sıraya göre devam edeceğini belirtti.

