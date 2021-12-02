Aşgın, Adnan Menderes İlkokulu’nu ziyaret etti

Sık sık okulları ziyaret ederek öğrencilerle biraraya gelen Belediye Başkanı Aşgın’ın son durağı Adnan Menderes İlkokulu oldu.

Belediye Başkanı Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından; “Adnan Menderes İlkokulu’nda ziyaret ettiğimiz minik yavrularımıza çeşitli hediyeler verdik, onlarla ders dinledik. Öğrencilerimize sözünü verdiğimiz Z Kütüphanemizi de en kısa sürede tamamlayıp öğrencilerimizin hizmetine sunacağız” görüşüne yer verdi.



(Uğur GÖRKEM)

