Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703

Aşgın, 135 günün muhasebesini yaptı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart seçimlerinden buyana geçen 135 günlük dönemin muhasebesini yaptı.

Aşgın, 135 günün muhasebesini yaptı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart seçimlerinden buyana geçen 135 günlük dönemin muhasebesini yaptı.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:30
Aşgın, 135 günün muhasebesini yaptı

Millet Kafe’de Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel’in hazır bulunduğu toplantıya, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in yanı sıra yaygın ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Aşgın konuşmasına Karakeçili yolunda yapılan çalışmalarla başladı. Çalışmaları 10 yıldır devam eden 650 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Karakeçili yolunda asfalt serim çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve Gazi Caddesi’ne bağlantısını yaptıklarını belirten Aşgın, “Yol üzerinde bulunan özel mülk ve kamu binaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri 3 adet toplam 3700 metrekare büyüklüğündeki park ve otoparkı bölgemize kazandıracağız” dedi.

Aşgın, yaklaşık 3 saat boyunca Çöplü Caddesi yol genişletme çalışmaları, yol ortasında kalan Diyanet’e ait olmayan caminin durumu, asfalt serimi çalışmaları, kaldırım işgalleri, altyapı çalışmaları, içme suyu hattı çalışması, arasta sağlıklaştırma projesi, Velipaşa Hanı, Eski Karakol Binası, mahalle spor salonları, binicilik tesisi, millet kafe, entegre atıksu arıtma projesi, mezbaha, park ve bahçeler çalışmaları, temizlik çalışmaları, vektörel mücadele, metruk binaların yıkımı, mor taksi, Buharaevler ve Bahçelievler tahsilat ve erişim noktası, sosyal ve kültürel etkinlikler, gıda bankası, yaşlı bakımı, çocuk kıyafet yardımı, cami temizliği hakkında açıklama yaptı.

(Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 18.08.2019 18:33
İlgili Haberler
3 otomobil takla attı: 10 yaralı
3 otomobil takla attı: 10 yaralı
TRAFİK KAZALARI
TRAFİK KAZALARI
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
Ormancılar yara sarıyor
Ormancılar yara sarıyor
Üçköylüler dayanışma şenliğinde buluştu
Üçköylüler dayanışma şenliğinde buluştu
Erol Olçok ve oğlu için mevlid okutuldu
Erol Olçok ve oğlu için mevlid okutuldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim