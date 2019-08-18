Aşgın, 135 günün muhasebesini yaptı

Millet Kafe’de Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel’in hazır bulunduğu toplantıya, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in yanı sıra yaygın ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Aşgın konuşmasına Karakeçili yolunda yapılan çalışmalarla başladı. Çalışmaları 10 yıldır devam eden 650 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Karakeçili yolunda asfalt serim çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve Gazi Caddesi’ne bağlantısını yaptıklarını belirten Aşgın, “Yol üzerinde bulunan özel mülk ve kamu binaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri 3 adet toplam 3700 metrekare büyüklüğündeki park ve otoparkı bölgemize kazandıracağız” dedi.

Aşgın, yaklaşık 3 saat boyunca Çöplü Caddesi yol genişletme çalışmaları, yol ortasında kalan Diyanet’e ait olmayan caminin durumu, asfalt serimi çalışmaları, kaldırım işgalleri, altyapı çalışmaları, içme suyu hattı çalışması, arasta sağlıklaştırma projesi, Velipaşa Hanı, Eski Karakol Binası, mahalle spor salonları, binicilik tesisi, millet kafe, entegre atıksu arıtma projesi, mezbaha, park ve bahçeler çalışmaları, temizlik çalışmaları, vektörel mücadele, metruk binaların yıkımı, mor taksi, Buharaevler ve Bahçelievler tahsilat ve erişim noktası, sosyal ve kültürel etkinlikler, gıda bankası, yaşlı bakımı, çocuk kıyafet yardımı, cami temizliği hakkında açıklama yaptı.

(Taner ŞİMŞEK)