“Asgari ücretle çalışanların maaşına haciz konulamasın”

Türkiye’deki asgari ücretin birçok ülkenin gerisinde olduğunu ve asgari ücretlilerin asgari yaşam standartlarında yaşamaya çalıştığını vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Yasalarımıza göre nafaka ve SGK prim borçları dışında emekli maaşlarına emeklinin onayı olmadan haciz konulamıyor. Yine kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaya, taşınır, taşınmaz mallarına, çiftçi ise süt veren hayvanına, tarlasını sürdüğü tek traktörüne haciz yoluyla el konulamıyor. Hal böyle olunca ülkedeki en düşük ücret anlamına gelen asgari ücretle çalışanların maaşlarına da haciz konulmaması sosyal devletin gereğidir” dedi.

Türkiye’de Şubat 2021 itibarıyla icra iflas dosyalarının geçen yılın aynı dönemindeki dosya sayısına göre 1 milyon 674 bin adet artarak 22 milyon 160 bin 776’ya çıktığını ifade eden Sertel, “Salgın döneminde gelirsiz ve işsiz kalan milyonlarca yurttaş ucuz krediler aracılığıyla borçlandırıldı. Yaz aylarında dağıtılan düşük faizli krediler nedeniyle yurttaşın bankalara ve finans şirketlerine borcu ocak itibariyle 836 milyar liraya yükseldi. Yaklaşık bir yıldır ekonomik bunalım içerisinde olan milyonlarca kişi bu borçları döndüremiyor, böyle olunca borçlunun varlıkları icra yoluyla haczediliyor. Bu kanun teklifiyle en azından asgari ücretlinin maaşına haciz konulmasının önüne geçilecek” diye konuştu.

Milletvekili Sertel, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türkiye Avrupa’da en fazla asgari ücretle çalışanın bulunduğu ülke olarak görülüyor. 2021’de net asgari ücret 2 bin 826 TL oldu. Türkiye’de istihdam her geçen gün düşüyor; işsiz sayısı artıyor. İşi olanlar şanslı. Ancak sigortalı çalışan 10 kişiden 4’ü asgari ücret alıyor. Yaşamlarını asgari şartlarda sürdüren, evini geçindirmekte zorlanan, kirasını, faturalarını ödeyemeyen milyonlarca asgari ücretli bir de haciz yoluyla açlığa sefalete mahkûm edilmemelidir.” (Haber Merkezi)