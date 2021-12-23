“Asgari ücret yetersiz”

Bağımsız Türkiye Partisi Sözcüsü Emre Polat ise, 2022’de uygulanacak 4.250 liralık asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, “Biz bu rakamın açlık sınırının altında kaldığını ve bu millete reva görülemeyecek bir rakam olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Ve eğer farklı bir gelişme yaşanmazsa Türkiye’de işsizlik ve kayıt dışılığın hızla artacağına maalesef hep beraber şahit olacağız. Biz, bu millet için 10 bin lira ve üzeri insanca yaşanır bir asgari ücreti gerekli görüyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

