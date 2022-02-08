“Asgari ücret şimdiden açlık sınırının altına indi”

İktidarın, kendi hatalarının acısını ve erittiği rezervlerin maliyetini ihracatçıdan çıkarttığını belirten Özsaçmacı, gelinen nokta itibariyle son 11 yılın en yüksek dış ticaret açığı ve ihracatın sektörel yapısındaki bozulma meydana geldiğini bildirdi.

Yıllık enflasyon sebebiyle asgari ücretin bu ayın sonunda açlık sınırının altına ineceğini, bu nedenle Mart, Haziran ve Eylül aylarında asgari ücrette % 8'lik bir artış yapılması gerektiğini kaydeden Özsaçmacı, “Bizim tercihimiz milletimizin daha fazla mağdur edilmemesinden yana, sizinkini merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“TÜİK, ya tüketicinin evine gıda alamadığı için lokantalara gideceğini, faturalara gücü yetmediği için evinde duramayıp otelde kalacağını varsayıyor ya da enflasyonu aşağı yönlü baskılamak için ağırlıklarda anlaması güç bir oynama yapmış.

Gıda fiyatları tavan yapmış ama gıdanın TÜFE sepetindeki payı 0,63 puan azalmış. Kira, elektrik tavan yapmış ama konut grubunun sepetteki payı 1,24 puan azalmış. Oysa lokanta ve otelin sepetteki payı 1,2 puan artmış. Sonuç TÜİK harikalar diyarında.

Seriye bağlanan, benzin, motorin, LPG, doğalgaz ve elektrik zammı karşısında milletin isyanını duymayan; AK parti iktidarının milletimiz nezdinde sonu gelmiştir. Milletimize yapacağı en büyük iyilik bir an evvel millete dönmektir.” (Haber Merkezi)

