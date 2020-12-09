“Asgari ücret, insanca yaşanacak bir seviyede olmalı”

TÜİK rakamlarının gerçeklerle örtüşmediğini kaydeden Gökmen, “Asgari ücret; kıstasın açlık sınırı olarak alınmadığı, hak kayıplarını karşılayacak, insanca yaşanabilecek bir düzeyde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Pandemi ve pandemiyle birlikte daha da şiddetlenen ekonomik krizin, “tek adam rejimi”nin “çarklar dönecek” ısrarı nedeniyle her gün daha da ağırlaşarak işçi sınıfı, emekçiler ve yoksul halk kitlelerinin üzerine bir kâbus gibi çöktüğünü belirten Gökmen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu dönemde işten atmalar yaygınlaştı, işsizlik çığ gibi büyüyor, hayat pahalılığı katlandı. Emekçiler bu dönemde ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, zorunlu izne çıkarmayla fiilen 1100-1700 TL düzeyine düşen ücretlerle hayatta kalmaya çalışıyor. Emekçilerin bu duruma düşmesinin sorumlusu siyasi iktidardır.

“MEVCUT ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

“Mevcut asgari ücret açlık sınırının altına düşeli aylar oluyor. Hal böyleyken yakında görüşülmesine başlanacak 2021 Asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen 2020 ve beklenen 2021 enflasyon oranı baz alınarak brüt 3200 -3300, net 2500-2600 TL civarında rakamlar dillendirilmeye başladı bile.

TÜİK rakamlarının gerçeklerle örtüşmediği ayyuka çıkmıştır. Asgari ücret; kıstasın açlık sınırı olarak alınmadığı, hak kayıplarını karşılayacak, insanca yaşanabilecek bir düzeyde olmalıdır.” (Haber Merkezi)