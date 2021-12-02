“Asgari ücret 5 bin lira olmalı, işverenin yükünü devlet almalı”

Ekonomide kırılmanın 2018 yazında Rahip Brunson krizi ile başladığını, Rahip sonradan bırakıldığı halde, başlangıçtaki inat yüzünden Türkiye’nin gereksiz yere büyük zarar gördüğünü anlatan Yolyapar, dövizdeki son tırmanışın da, faizleri indirme inadından kaynaklandığını belirterek, “faiz sebep-enflasyon sonuç” tezinde ısrar edildiğini, oysa asıl enflasyonu azdıranın kurun yükselmesi olduğunu söyledi.

Türkiye’yi Çin örneğindeki gibi “ucuz emek cenneti”ne çevirme niyetlerinin sezinlendiğine de dikkat çeken Mehmet Yolyapar, “Böyle bir ekonomik sistemin, çalışanlar açısından ülkeyi cehenneme dönüştüreceğini herkes bilir. Cumhuriyet dönemi boyunca, hatta öncesinde, Osmanlı döneminde bile Batılı olmaya yönelmiş bir Türkiye, böylesine karanlığa mahkum edilemez. Gerçekte Türkiye ekonomisi, hep söylediğimiz gibi, dış politika hatalarının bedelini ödemektedir.” dedi.



ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, cirosuyla Türkiye şampiyonu olan, sektörünün ihracat lideri Ahlatcı Holding’in, sanayileşme yolundaki Çorum’u pek çok bakımdan Türkiye’nin süper ligine taşıdığını belirterek, “Ulaşım altyapısı başta olmak üzere, devletten hak ettiği yatırım ve destekleri alamayan Çorum, kendi içinden çıkardığı bir evladının başarılarıyla Türkiye ekonomisinin öncü illeri arasına girdi ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olduğunu bir kez daha kanıtladı” ifadesini kullandı.

“BÜYÜK ÇORUM” HEDEFİNE HERKES SARILMALI

Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında, Meltem Danışman Çınar’ın “Çorum’un 10 aylık ihracatının 2 milyar 12 milyon dolara çıktığını” hatırlatması üzerine, Ahmet Ahlatcı’nın, Çorum’un ekonomik büyümesine büyük katkı sağladığını belirten Yolyapar, “Önceki gün yazdığım gibi, bir iş insanı, bir kentin kaderini değiştirebilir. Ahmet Ahlatcı da, bana göre, Çorum’u alt kümelerden alıp süper lige çıkardı. Bu yürüyüş devam etmeli, Çorum’un haklarını alma adına, birlik-beraberlik içinde daha güçlü girişim ve atılımlar gerçekleştirilmeli, ‘Büyük Çorum’ hedefine herkes inanmalı ve dört elle sarılmalı.” diye konuştu.

KOÇHİSAR’IN ARDINDAN YENİ BİR PROJE ŞART

Meltem Danışman Çınar’ın, barajlarda 10 günlük su kaldığı yolundaki bilgiye dikkat çekmesi üzerine, Çorum’un 50 yıl önce de su sıkıntısı yaşadığını, Seydim Göleti, Çorum Barajı, Yenihayat Barajı ve Hatap Barajı ile sorunun yerüstü suları ile çözümlendiğini anlatan Mehmet Yolyapar, “Çorum’da içmesuyu projelerinin hiç arkası kesilmemeli. Yenihayat Barajı’na başlanmasının 1980’lerin sonlarında birkaç yıl gecikmesi yüzünden Çorum 1994’te kolerayı yaşamıştı. Şimdi Koçhisar Barajı bağlanıyor, ama 160 milyon ton kapasiteli barajda şu an 20 milyon ton civarında su kalmış durumda. Tam kapasite dolu olsa, Çorum’un 20-30 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı hesaplanıyordu. Şimdi bunun mümkün olamayacağı görülüyor. Koçhisar bağlanır bağlanmaz, Çorum, yeni bir su kaynağını projelendirmeye hemen başlamalı” değerlendirmesini yaptı.

ZAMLAR, YEREL BASININ NEFESİNİ TIKADI

Yolyapar, yerel basının yaşamakta olduğu derin krizi anlatırken de şöyle konuştu: “Dolara endeksli olan kâğıt, matbaa malzemeleri, kullandığımız elektrik, doğalgaz büyük zam gördü. Diğer tüm giderlerimiz aşırı derecede arttı. Bu yüzden, meslek kuruluşlarımız resmi ilanlara 2022 için en az yüzde 30 zam istiyor. Aslında hep söylediğimiz gibi, ciddi yerel gazetecilik yapanlar desteklenmeli, varakpareler elenmeli. Bu bakımdan devletin adil olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz. Yine, toplum da adil değil. Namuslu, dürüst, yapıcı, olumlu habercilik hizmeti verenleri, kapkaççı zihniyetinde olanlardan ayırmıyor. Tersine, şantajlara boyun eğip şantajcıları besleyenler bile çıkıyor.”

YEREL GAZETELER EKONOMİYE YÜK DEĞİL

“ÇORUM HABER, Türkiye’deki yerel gazeteler arasında, her açıdan ilk 10’a giriyor. Biz de yerel gazetecilikte Çorum’u üst lige çıkardık diyebilirim. Diğer yandan, istihdama katkımız da önemsenmeli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, bir kişinin istihdam edilebilmesi için 656 bin liralık yatırım yapılması gerekiyor. ÇORUM HABER’de çalışan 18 kişiyi düşünürseniz, 11 milyon 800 bin liralık yatırımla sağlanabilecek bir istihdamı karşılıyoruz. Ayrıca, resmi ilandan elde ettiğimiz gelirlerin tamamına yakını, yine devlete dönüyor. Bu bakımdan, ciddi yerel gazeteler ekonomiye yük olmadığı gibi, çok önemli bir demokratik işlevi de yerine getiriyor.”

KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI TOPYEKÛN SEFERBERLİK

Meltem Danışman Çınar’ın, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün 25 Kasım’da kutlandığını belirtmesi üzerine de Yolyapar, şöyle konuştu: “Kadın-erkek eşitliğini benimsemek, kadına saygı göstermek, hatta pozitif ayrımcılık yapmak, başta insan olmanın, yüreğinde insan sevgisi taşımanın ve medeni olmanın bir gereği. Çocukluğunda babasının annesine şiddet uyguladığına tanık olan insanın, annesi adına çok üzüldüğü bu davranışa mutlak karşı olması gerekirken, tersine babasının yolundan gidip eşine şiddet uyguladığı görülüyor. Kadına şiddete, çocuk istismarına, hayvan istismarına hiç kimsenin, hiçbir şekilde tahammül göstermemesi gerekir. Nasıl yapacaksak, hangi yöntemleri kullanacaksak, ülke çapında kadına şiddeti ortadan kaldırmayı etkin ve sürekli bir kampanyaya dönüştürmek zorundayız.”

(Haber Merkezi)