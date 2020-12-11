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Asfalt plentine malzeme alındı

Çorum Belediyesi sahibi olduğu asfalt plenti tesisinde yapımı devam eden yeni bütüm havuzunun ihtiyacı olan malzemelerin alımı için ihale düzenledi.

Güncel 11.12.2020, 22:24
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Asfalt plentine malzeme alındı

Belediye 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık eksiltme yöntemi ile malzeme alım ihalesi yaptı. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 3 Kare Makine Endüstri İnşaat firması katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihalede firmanın ilk teklifi 309 bin TL olarak açıklandı. 1000 metreküp bütüm havuzu yaptırılması kapsamında montaj dahil 77 kalem malzemeyi içeren ihalede firmanın ikinci teklifi ise 300 bin TL oldu. İşin yaklaşık maliyeti ise 319 bin 357 TL olarak açıklandı.

(Haber Merkezi)

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