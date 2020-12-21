“Asfalt hedefimizi 120 bin tona çıkardık”

Çorum Belediyesi’nin kentin muhtelif bölgelerindeki asfalt çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’da asfalt dökülen yerlerdeki çalışmaları yerinde inceliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile birlikte Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni sokakların asfalt çalışmasını inceleyen Aşgın, “100 bin ton asfalt hedefimizi 120 bine çıkardık. Tüm cadde ve sokaklarımızın daha güzel olması için asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çamdeğirmeni sokakların asfaltını tamamladık” dedi.

(Haber Merkezi)