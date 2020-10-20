Asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında aralıksız çalışan Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı ve asfalt çalışmaları ile vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Aciliyet derecesine göre hazırlanan program dâhilinde Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 2. Cadde’de asfalt çalışması yapan belediye ekipleri, bugün itibariyle 14 metre genişliğinde ve 665 metre uzunluğundaki asfalt çalışmalarını bitirerek vatandaşın kullanımına açtı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ‘’Çorum'un her noktasında belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla mesai mefhumu gözetmeksizin üstün bir gayret göstererek asfalt sezonu bitmeden hedeflerimizin üzerine çıkmak için çalışıyoruz. Bugün 1650 ton asfalt dökülerek tamamlanan İpeklievler 2. Caddemizin yanı sıra şehrin dört bir yanında çalışma yaptığımız cadde ve sokaklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine en kısa sürede sunacağız. Tamamlanan caddemiz, hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.