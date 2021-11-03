“Asfalt çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor”
Güncel 03.11.2021, 19:53
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Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
Çorum Belediyesi’nin şehir genelinde altyapı çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Yol yapım ve bakım hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın daha kaliteli yollar kullanmaları için dur durak bilmeden çalışıyoruz” dedi.
Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi’nde 200 metrelik deforme olmuş asfaltın yerinin hızlı bir şekilde 360 ton asfalt dökülerek tamamlandığını kaydeden Zahir, “Mevsim şartları müsaade ettiği sürece şehrin ihtiyacı olduğu yerlerdeki altyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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