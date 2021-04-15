Aşevi’nde Valilik - Belediye işbirliği

Aşevini ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında bilgiler alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazırlanan yemekleri bizzat inceledi.



Günlük 1000 den fazla kişiye sıcak iftar yemeği ulaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ‘’ Rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Pandemi şartları gereğince bu sene de iftar çadırı kuramadık. Ama geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Çorum Valiliğimiz ve Çorum Belediyemiz işbirliği içerisinde hemşehrilerimize iftar saatinde sıcak yemek ulaştırıyoruz. Burada, aşevinde yemekler öğle saatlerinden itibaren yapılmaya başlanıyor ve özel ambalajlarda ısısı muhafaza edilerek iftar öncesi 1000’in üzerinde hemşehrimize ulaştırılıyor” diye konuştu.



İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırma hizmetinin hayırseverler tarafından yapılan yardımlarla yapıldığını belirten Turhan Candan, “Bugüne kadar yardım yapan epeyce bir hayırseverimiz var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada bu hizmetin devamı için yardımsever hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın hesap numaralarına paralarını yatırarak hayırseverlerimiz sıcak yemek dağıtımına katkıda bulunabilirler. Bunun dışında da yardım yapmak isteyenler, gıda paketi dağıtmak isteyenler yine aynı çerçevede bizlere ulaşarak bu yardımları yapabilirler” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)