Aşdağul projeleri görüşüldü

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik ile beldeye yapılacak olan hizmetler ve projeler hakkında bir değerlendirmede bulundu.

Yoğun geçen meclis çalışmalarına rağmen Çorum ile ilgili yapılması gereken hizmet ve projeleri de ihmal etmeyen Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hemen her gün onlarca hemşehrisini mecliste ağırlıyor.

Milletvekili Ceylan son olarak da kendisini TBMM’de ziyaret eden Aşdağul Belediye Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik ile görüştü. Ziyaret sırasında başkan Mehmet Çelik’i dinleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, belde halkının yaşam standardını artırmak amacıyla çalışan Belediye Başkanı Mehmet Çelik’i tebrik etti.

AK Parti Çorum Ceylan, ayrıca Aşdağul’a yapılacak projeler ve hizmetler hakkında da değerlendirmede bulunduklarını söyleyerek, Başkan Mehmet Çelik aracılığıyla belde halkına selamlarını gönderdi.

(Bülent USLU)

