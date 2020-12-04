Aşçılardan reklam eleştirisi
Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ÇAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, yayınladığı bir reklam nedeniyle Dardanel firmasına tepki gösterdi.
Güncel 04.12.2020, 21:20
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“Bizler yerli mallarımızı korumaya ve değerlerini arttırmaya çalışırken bu reklam hiç yakışmadı” ifadesini kullanan Sümer, “Maalesef bu dönemde meslektaşlarımızı ve esnaflarımızı ‘yemekleri güzel olmamış, temiz değilsiniz’ dercesine üzdünüz” diyerek, söz konusu reklamın derhal kaldırılarak özür dilenmesi gerektiğini bildirdi.
Türk ustalarını ve sokak lezzetlerini kötülemenin kendi değerlerimizi ayaklar altına almak olduğunu belirten Sümer, “Artık bundan sonra her mutfakta olamayacaksınız. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’na bağlı Karadeniz Federasyonu üyesi olarak; Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ÇAPDER) olarak yapılan bu reklamı esefle kınıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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