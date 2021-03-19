Aşçılar’dan Ahlatcı’ya kutlama ziyareti

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan ÇAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, “Projelerimiz için destek talebimiz oldu ve olumlu yanıtlar aldık. KARAPAFED Başkanı Rasim Çakıcı'ya, ÇAPDER Başkan Yardımcısı Mehmet Yeşer'e ve ÇAPDER Kadın Kolları Başkanı Birsel Yılmaz'a destekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Aahlatcı’ya şahsım ve ÇAPDER adına teşekkür ediyor, tekrardan hayırlı olsun diyorum” dedi. (Haber Merkezi)