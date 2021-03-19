Aşçılar’dan Ahlatcı’ya kutlama ziyareti
Kısa adı ÇAPDER olan Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Güncel 19.03.2021, 10:47
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Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan ÇAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, “Projelerimiz için destek talebimiz oldu ve olumlu yanıtlar aldık. KARAPAFED Başkanı Rasim Çakıcı'ya, ÇAPDER Başkan Yardımcısı Mehmet Yeşer'e ve ÇAPDER Kadın Kolları Başkanı Birsel Yılmaz'a destekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Aahlatcı’ya şahsım ve ÇAPDER adına teşekkür ediyor, tekrardan hayırlı olsun diyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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