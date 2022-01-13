Aşçılar ve Lokantacılar’da yeniden İsmet Çıtak dönemi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42.’nci maddesine göre düzenlenen olağan genel kurullarına devam ediliyor.



Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu da ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda dün üyelerin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Sebzeci ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Yorgancılar Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi ile çok sayıda esnaf da izledi.



İki adayın yarıştığı seçimde geçmiş dönemlerde de oda başkanlığı görevini yürüten İkinci Bahar Lokantası sahibi İsmet Çıtak 156 oy alarak yeniden Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Burhan Balcı ise 143 oy da kaldı.

Kongrede divan başkanlığına ÇESOB Başkanı Recep Gür seçilirken üyeliklere ise Mustafa Özbayram, Lüfti Barut ve Abdullah Cihan getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden genel kurulda daha sonra ise Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken, odanın isminin değiştirilmesi ile ilgili madde üyelerin yüzde 51 çoğunluğu bulunmaması nedeni ile önümüzdeki aylarda yapılacak olağanüstü genel kurula kaldı. Kongrede daha sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Burada iki başkan adayından İsmet Çıtak tüm üyeleri gezerek kendilerini anlattıklarını ve onların verdiği karara saygılı olduklarını dile getirirken, Burhan Balcı da oda üyelerinin özellikle pandemi döneminde zor günler geçirdiğini, odayı önümüzdeki 4 yılda daha güzel yerlere getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak “Birlikten güç doğar” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de 4 yıl boyunca görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Daha sonra ise seçime geçildi. Buna göre iki adayın yarıştığı seçimde geçmiş dönemlerde de oda başkanlığı yapan İsmet Çıtak 156 oy alarak Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın yeniden başkanı oldu. Burhan Balcı ise 143 oy da kaldı. İsmet Çıtak’ın başkanlığındaki oda Yönetim Kurulu; “Ekrem Toydemir, Kemal Sakallı, Yusuf Akbay, Fevzi Çakmak, Turgay Keser ve Davut Batman’dan, Denetim Kurulu ise Mehmet Sürün, Ahmet Çifçi ve Cengiz Sel Kaya’dan oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

