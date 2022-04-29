Aşçılar ve Çilingirler Odası’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi son olarak Çorum Çilingir Sobacı ve Tenekeciler Odası ile Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası yöneticilerini ağırladı.

Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Çıtak ile Çilingir Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan ve beraberindeki yeni oda yöneticileri Vali Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Vali Çiftçi iki odanın başkanı ve yöneticilerini kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

