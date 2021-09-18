Aşcı ailesinden vefa örneği

Danimarka’da ikamet ettiği sırada 2018 yılı Mart ayında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan Zeliha Aşcı Günal’ın anısını yaşatmak amacıyla annesi Zeynep Aşcı ve babası Gazi Aşcı tarafından Kuşsaray Kalesi bölgesinde yaptırılan ve tüm donanımı aile tarafından sağlanan konak, halkın hizmetine sunuldu.

ZELİHA AŞCI’NIN İSMİ KONAKTA YAŞATILACAK

1990’lı yıllarda Merhaba Gazetesi’nde çalışan, daha sonra evlenip Danimarka’ya yerleşen Zeliha Aşcı Günal (45), Danimarka’da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda etmişti.

Kuşsaray Köyü eski Muhtarı Gazi Aşcı ve Zeynep Aşcı’nın kızı, İsmail, Hüseyin, Gülseren Aşcı ve Gülden Sağlıcak'ın kardeşleri Zeliha Aşcı Günal’ın genç yaşta vefat etmesi derin bir üzüntü ile karşılanırken, Kuşsaray Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Aşcı ailesi, merhum kızlarının anısına; kurban kesenlerin, piknik yapanların, arazide çalışanların yararlanabileceği bir konak yaptırdı.

BİNA, HALKIN KULLANIMINA AÇIK

Zeynep ve Gazi Aşcı çifti, merhum kızları Zeliha’nın birlikte görev yaptığı gazeteci arkadaşlarını yapımı tamamlanarak hizmete sunulan konağa davet ederek, can yemeği düzenledi.

Konuyla ilgili duygularını dile getiren baba Gazi Aşcı, Zeliha’nın kendilerini büyük bir üzüntü ve acı içerisinde bırakarak sonsuzluğa uğurlandığını, hem kızlarının ismini yaşatmak, hem de tüm bölge halkının yararlanabileceği bir bina yaptırdıklarını, binanın tüm eşyalarını, altyapısını, çevre düzenlemesini tamamladıklarını, binanın isteyen herkesin kullanımına açık olduğunu söyledi.

Aşcı, “Konak içerisinde tüm eşyalar mevcut. Birinci sınıf malzemelerle binanın tefrişatını yaptık. Tuvalet, lavabo, su, yemek pişirme ocağı, soba, mutfak eşyaları ve tüm gerekli ihtiyaç malzemeleri tamamlandı. Su ihtiyacının karşılanması için depo yaptırdık. Depoya traktörlerle, tankerlerle su getirip sürekli dolduruyoruz. Burayı kullananlardan tek ricamız temiz bırakmaları, eşyalara ve binaya kendi malı gibi sahip çıkmalarıdır. Amacımız Zeliha kızımızın ismini ölümsüzleştirmek. Bizlere bir hayır duası yeterli. Binanın yapımında bizlere her türlü konuda yardımcı olan köy muhtarımız Bülent Özkan’a ve köy halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Zeliha Aşcı’nın anılarının paylaşıldığı buluşmaya katılan gazeteciler, Aşcı ailesine teşekkür ederek “Zeliha’yı unutmadık, unutmayacağız” mesajı verdiler. Gazeteciler, ayrıca Zeliha Aşcı’nın kabrini ziyaret ederek Fatiha okudu.

(Haber Merkezi)