Asayiş olaylarının % 97’si aydınlatıldı

Yapılan açıklamaya göre, asayiş olayları kapsamında, meydana gelen 834 asayiş olayının %97’si aydınlatıldı ve 1.103 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yerine getirildi.

1 kasten öldürme, 142 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak, olaylarla ilgili olarak 286 şüpheli yakalandı.

Jandarma’nın dedektifleri olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 307 şahıs ve 18 araç yakalandı.

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetlerde; hakkında yakalama kararı bulunan 1 FETÖ/PDY, 1 PKK/KCK, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanırken, konu kapsamında istihbarat çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.



KOM olayları kapsamında ise, toplam 106 olay ortaya çıkarılmış, icra edilen faaliyetlerde 187 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; çeşitli çaplarda 19 adet tabanca, 38 adet av tüfeği, 10 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 485 adet mühimmat ele geçirildi.

Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ile mücadele kapsamında; 196 litre kaçak/sahte içki, 2 adet damıtma sistemi ele geçirilirken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında; 1.846 kök yasadışı kenevir, 166 adet sentetik uyuşturucu hap (extacy), 40 gr. bonzai, 47 gr. metanpetamin, 3,75 gr. Skunk’e el konuldu.

Açıklamanın devamında şu bilgiler paylaşıldı:

“Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde; 1 adet iş makinası, 12 adet muhtelif kazı malzemesine el konulmuştur.

Trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların trafik konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin etkinliğini artırmak maksadıyla Trafik tim sayısı 21’den 27’ye çıkartılmış,

Sürücülerde yakalanma riski algısını en üst seviyeye çıkararak kazaları önlemek maksadıyla; icra edilen toplam 6.260 denetim faaliyetinde 38.224 araç ve sürücü kontrol edilmiş, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında yetişkin yaya, yolcu ve sürücülere, “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında servis şoförlerine ve “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında öğrencilere olmak üzere toplam 13.657 kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı; terörle mücadele öncelikli olmak üzere emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır.” (Haber Merkezi)