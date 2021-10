Asansör muayenesi yaptırmayanlara uyarı

Asansör bakım/montaj firmalarının asansör muayenelerine katılımlarının sağlanması, katılan firma personellerinin yeterliliklerinin A tipi muayene kuruluşlarınca kontrol edilmesi ve yönetmelik koşullarını sağlamayan firma personellerinin denetim yapılmak üzere İl Müdürlüğü’ne bildiriminin yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattıklarını söyleyen Ocak, şunları söyledi:

“Ayrıca, muayene personellerinin değişen ve yenilenen standartlara uyum ile ilgili eğitimlerinin sağlanması, A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılan saha muayeneleri sırasında Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) olmadan faaliyet gösteren firmaların tespit edilmesi halinde derhal İl Müdürlüğümüze bildiriminin yapılmasının büyük önem arz ettiği kendilerine hatırlatılmıştır.



Bina sorumlularının, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumlu oldukları da tekrar belirtilerek, A tipi muayene kuruluşlarının periyodik muayene esnasında bina sorumlularına bu konuyu da hatırlatmaları istenmiştir. Her bir muayene elemanının günde sadece altı asansörün muayenesini, on asansörün de periyodik muayene sonrası takip kontrolünü yapabileceği belirtilerek asansörlerimizin periyodik muayenelerinin titizlikle yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere piyasada asansörlerin denetlenmesi, montajından bakımına kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan mevzuat dâhilinde yürütülmektedir. Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır. Piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır. Bir sonraki periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde söz konusu takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük belediye ve bina sorumlusuna/yönetici aittir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu/yönetici tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansörün yukarıda belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu/yönetici mesuldür.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Yeşil renkli bilgi etiketi; periyodik muayene sonrasında kusursuz (Güvenli) olarak tanımlanmış asansöre A tipi muayene kuruluşunca yapıştırılır.” (Haber Merkezi)