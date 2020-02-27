“Aşağı Sanayi’yi kırmadan, dökmeden boşaltmak istiyoruz”

Eski BİLSEM binasının yıkımı esnasında gazetecilerin Aşağı Sanayi’nin durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Aşgın, halen ‘burası sanayi bölgesi olsun’ diyen bir esnafın bulunmadığını belirterek, “Ancak ‘komşum giderse ben de giderim’ diyorlar. Hep beraber el ele, gönül gönle vererek bu işi artık sonlandıralım. Küçük Sanayi Sitesi’nde fazlasıyla dükkân var” ifadelerini kullandı.

Devletin iki yüzünün olduğunu kaydeden Aşgın, “Birisi merhamet ve şefkat yüzü, diğeri ise sert yüzü. Biz merhamet ve şefkatle bu işi yapalım istiyoruz.

Aşağı Sanayi Sitesi’nin taşınmasını konusunu 1.5 yıldır söylüyoruz. Üstelik adayken oraya gittiğimizde de Aşağı Sanayi Sitesi’nin taşınacağını söylemiştik. Bizim dışımızda hiçbir aday bunu söylememişti. Biz seçim dönemi diye popülist davranmadık, neyse onu söyledik” dedi.

“Esnafımız bizi zorlamaya mecbur etmesin” diyen Aşgın, “Çoğunun Küçük Sanayi Sitesi’nde kendi işyeri var. Aşağı Sanayi Sitesi’nin taşınması noktasında kararımız nettir. Esnafımızın mağduriyeti ise asla söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Aşağı Sanayi için yeni bir imar planı çalışması yapıldığını da anımsatan Aşgın, “Hemen yanında Millet Bahçesi var. Yine o bölgede ‘Çorumminia’ minyatür parkımızı yapacağız. O bölgenin artık sanayi vasfının olmadığını herkes görüyor. Sanayi vasfı bitmiştir. Mazeret söz konusu değil. Ezmeden, bükmeden, yormadan karşılıklı samimiyet içinde bu işi bitirelim” dedi. (Taner ŞİMŞEK)