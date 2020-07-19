Aşağı Sanayi’de yangın

Aşağı Sanayi Sitesi 9’uncu Çelik Sokakta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen polis ve itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2’inci el araç parçaları ve hurda araçlarında bulunduğu bölümde başladığı öğrenilen yangın Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)