Arzu Laçin vefat etti 

Fevzi ve Aysel Laçin çiftinin kızları, Mustafa ve Şakir Laçin ile Fatma Özbek'in kardeşleri olan Arzu Laçin, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak önceki gün hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi saat 11.30'da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak 12.00'de Ulumezar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

