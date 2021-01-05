“Artık yeter, İstanbul Sözleşmesi uygulansın”

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Bek, dini nikâhlı eşi tarafından evinde boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Dal cinayetine ilişkin konuştu.

Dünyada ilk yazılı barış anlaşmasının imzalandığı, kardeşliğin ve barışın kenti Çorum’da yeni yılın ilk gününde bir kadın cinayetinin yaşanıyor olmasının verdiği tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu belirten Bek, “Bu cinayet yüreklerimizi dağladı. Çorum’da olması ise beni kahretti. 3 çocuk annesi, daha hayatının baharında bir kadın daha katledildi. Kadın cinayetlerinin durdurulması için artık yeter diyoruz. Ölmek istemiyoruz. Dünyanın yarısını biz kadınlar oluşturuyoruz” dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı acilen yasal önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen Bek, “İyi hal indirimi artık ortadan kaldırılmalı ve biran evvel 6284 sayılı İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)