Artık yardımlar gıda bankası yerine sosyal kart ile yapılacak

Sosyal destek kart için Belediye Konferans Salonu’nda imza töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Aşgın ile Vakıfbank Şube Müdürü Mustafa Özgenç arasında imzalanan protokol törenine Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye birim amirleri, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve bakkal esnafı katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Aşgın, sosyal belediyeciliğin en önemli uygulamalarından biri olan gıda bankasının ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bu zamana kadar önemli bir destek noktası olduğunu belirterek, gıda bankası uygulaması yerine bundan sonra sosyal destek kartı uygulamasıyla bu sosyal belediyecilik çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti.

Başkan Aşgın, “Sosyal destek kartı uygulaması ile vatandaşımız için tahsis edilen miktarı bankaya peşin olarak yatıracağız. Bu miktar banka tarafından karta yüklenecek. Hemşehrilerimiz ülke çapında faaliyet gösteren ulusal marketler haricindeki ilgili bankayla anlaşmalı tüm alışveriş noktalarından alışveriş imkânı bulabilecekler. Hemşehrilerimiz alışverişinin bir kısmını bir marketten, bir kısmını başka bir marketten yapabilecek ve hem fiyat hem kalite konusunda seçici davranabilecektir. Ayrıca ihtiyacı olan madde ne ise onu alabilecektir” diye konuştu.

Gıda bankasından 8270 ailenin yardım aldığını, bu ailelerin aynı şekilde sosyal destek kartı ile yardımlarını almaya devam edeceğini belirten Aşgın, kozmetik ürünler, tütün mamulleri ve alkollü ürünlerin ile bunun dışında olduğunu belirterek, “İsteyen vatandaşımız çocuğunun kırtasiye malzemesini alır, isteyen kıyafet alır, isteyen ise manavdan meyve ve sebzesini alır” dedi.

Çorum’da şu ana kadar 50 esnafın belirlendiğini kaydeden Aşgın, sosyal destek kartı hizmetini yürütecek yerel esnaf sayısının talep olması halinde arttırılabileceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)