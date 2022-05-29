“Artık karpuzu üç kişi ortak alıyor!”

Beraberinde Merkez İlçe yöneticileriyle birlikte Osmancık Caddesi ve Yazıçarşı’da faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hal hatır soran, sorun ve taleplerini dinleyen Muhammed Taha Derin, esnafın içinde bulunduğu zor durumdan çıkışın tek adresinin ise Gelecek Partisi olduğunu söyledi.

Mevcut iktidarın yanlış ekonomik politikaları yüzünden hem esnafın hem de vatandaşların büyük bir ekonomik çıkmaza girdiğini vurgulayan Derin, ziyaret ettiği çoğu esnafın “Artık yeter” diye isyan bayrağını çektiğini belirtti.

20 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümetine bugüne kadar oy verdiklerini ifade eden esnafların “Artık oy moy yok” dediklerini aktaran Muhammed Taha Derin, “Bilsem ki en son benim oyumla iktidara gelecek yine de vermem" diyen esnaf sayısının giderek artmaya başladığını dile getirdi.

Akaryakıta gelen son zamlardan dolayı nakliye maliyetlerinin de arttığını ve bunun sonucunda karpuz fiyatının el yaktığını anlatan Derin, vatandaşların artık karpuzu dilim dilim almaya başladığını, hatta 3 kişinin ortaklaşa karpuz aldığına da şahit olduklarını söyledi.

Vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle esnafın artık iş yapamaz hale geldiğini aktaran Muhammed Taha Derin, “Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın Gelecek güzel günler yakın” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

