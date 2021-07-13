Artem Gross’a görkemli açılış 

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Çiftçi’ye ait olan Yunus Emre İş Merkezi zemin katta bulunan Artem Gross’un açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, normalleşmeye geçilmesiyle birlikte açılıştan açılışa yetişmeye zorlandıklarını belirterek, “Rabbim açılan tüm işyerlerine Halil İbrahim bereketi nasip etsin” dedi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya ise pandeminin ardından peş peşe açılış yapılıyor olmasının önemli olduğunu dile getirdi. Kaya, Çorum’a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdiği konuşmasını işyeri sahibine hayırlı kazançlar dileyerek sonlandırdı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da konuşmasına “Ben de bir esnaf çocuğum. Allah kazancınızı arttırsın” diyerek başladı. Konuşmasının devamında Onkoloji Tanı Merkezi, eski devlet hastanesi ve diğer sağlık yatırımlarına değinen Ceylan, “Çorum’u tüm güzellikleriyle seviyoruz. Çorum hepimizin. Bir ve beraber olacağız, birlikte Çorum olacağız” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de “Yeni bir işyerinin daha açılıyor olmasının mutluluğu içerisindeyiz. Hem ilimize, hem de sahiplerine hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Açılış töreni, okunan duanın ardından kurdelenin protokol üyelerince kesilmesiyle sona erdi.

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