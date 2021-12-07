Artan maliyetler, üreticileri yeni buluşlara yönlendiriyor

Aşağı Sanayi’de römork imalatı işleriyle uğraşan Meftun Copcu tarafından tasarlanan makine ise güneş enerji sitemiyle çalışıyor. Bu sayede topladığı enerji ile ulaşım maliyetlerini de sıfıra indiriyor.

Cumhur Palabıyık, makineyi tasarlamaktaki amaçlarını şöyle anlattı: “Çorum merkezde büyükbaş hayvan çiftliğim var. Süt üreticiliğiyle uğraşıyorum. Malumunuz artan girdi maliyetlerinden dolayı bizde bu memleketin bir ferdi olarak pratik hem de yakıttan tasarruf edebileceğimiz yeni makinemizi çiftlik içerisinde yem dağıtma konusunda bizlere yardımcı olması için tasarladık. Bundan önce ortalama aylık 2 bin 500-3 bin TL arası traktör kepçeyle bu işi yapıyorduk. Şimdi maliyeti sıfıra indirdiğimiz için mutluyuz. 12 bin liraya mal ettiğimiz makine kendisini 4 ayda amorti edecek. Bu tarz çözümler üreterek devletimize küçük de olsa bir katkı sağladığımızı düşüyoruz.”

(Haber Merkezi)

