Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85577
ALTIN
309.201
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.5472
EURO
7.0388

Art Ankara’dan geriye Çorumlu sanatçıların güzel anıları kaldı

Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na çok sayıda Çorumlu sanatçı katılarak, eserlerini Başkentli sanatseverlerin beğenisine sundu.

Art Ankara’dan geriye Çorumlu sanatçıların güzel anıları kaldı

Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na çok sayıda Çorumlu sanatçı katılarak, eserlerini Başkentli sanatseverlerin beğenisine sundu.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:50
Art Ankara’dan geriye Çorumlu sanatçıların güzel anıları kaldı

17 Mart 2020 günlü haberimizde, Çorumlu sanatçılar Tuğrul Velidedeoğlu, Hüsna ve Güler Dişbudak, Hamiyet ve Mustafa Köseoğlu, Necmiye Yıldız Özşengül, Mustafa Oktay ve Nurettin Akkaya’nın fuara katılımlarını bildirmiştik.

Fuarın Seher Becel Sanat Galerisi’nde, Necmiye Yıldız Özşengül’ün yanısıra Nilgün Ayşecik Çevik, ve Seval Özgeçen’in, Fırça Sanat Galerisi’nde ise Galeri Yöneticisi Dursun Oran Boran’ın yer aldığı bildirildi.

Çorumlu sanatçılar, Art Ankara etkinliğinden güzel anılarla ayrıldılar.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Motorinde 27 kuruş indirim
Motorinde 27 kuruş indirim
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim