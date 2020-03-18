Art Ankara’dan geriye Çorumlu sanatçıların güzel anıları kaldı

17 Mart 2020 günlü haberimizde, Çorumlu sanatçılar Tuğrul Velidedeoğlu, Hüsna ve Güler Dişbudak, Hamiyet ve Mustafa Köseoğlu, Necmiye Yıldız Özşengül, Mustafa Oktay ve Nurettin Akkaya’nın fuara katılımlarını bildirmiştik.

Fuarın Seher Becel Sanat Galerisi’nde, Necmiye Yıldız Özşengül’ün yanısıra Nilgün Ayşecik Çevik, ve Seval Özgeçen’in, Fırça Sanat Galerisi’nde ise Galeri Yöneticisi Dursun Oran Boran’ın yer aldığı bildirildi.

Çorumlu sanatçılar, Art Ankara etkinliğinden güzel anılarla ayrıldılar.

(Haber Merkezi)