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Arslan’dan Aşgın’a ziyaret

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Güncel 13.06.2021, 19:40
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Arslan’dan Aşgın’a ziyaret

Hak-İş ve Hizmet-İş yetkilileri ile Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Mahmut Arslan’a ziyaret anısına Başkan Aşgın tarafından hediye verildi. 
Başkan Aşgın, nazik ziyareti için Hak-İş Başkanı Arslan’a teşekkür ederken, Mahmut Arslan da Aşgın’a toplu iş sözleşmesindeki fekadarlığı için işçiler adına teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
 

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