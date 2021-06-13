Arslan’dan Aşgın’a ziyaret

Hak-İş ve Hizmet-İş yetkilileri ile Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Mahmut Arslan’a ziyaret anısına Başkan Aşgın tarafından hediye verildi.

Başkan Aşgın, nazik ziyareti için Hak-İş Başkanı Arslan’a teşekkür ederken, Mahmut Arslan da Aşgın’a toplu iş sözleşmesindeki fekadarlığı için işçiler adına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

