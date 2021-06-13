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Arslan’dan Aşgın’a ziyaret
Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.
Güncel 13.06.2021, 19:40
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Hak-İş ve Hizmet-İş yetkilileri ile Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Mahmut Arslan’a ziyaret anısına Başkan Aşgın tarafından hediye verildi.
Başkan Aşgın, nazik ziyareti için Hak-İş Başkanı Arslan’a teşekkür ederken, Mahmut Arslan da Aşgın’a toplu iş sözleşmesindeki fekadarlığı için işçiler adına teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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