Arslan Köyü Cemevi törenle hizmete açıldı

Cemevinin açılışı için düzenlenen törene Hacı Bektaş Vali Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, Arslan Köyü Muhtarı Seçgim Demirel, Arslan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Galip Çemrek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel ve çok sayıda köy sakini katıldı.

Arslan Köyü’nde 1961 yılında ilkokul olarak yapılan, atıl ve harap halde iken köylülerin çabaları ile onarılan bina cemevi haline getirildi. Köylülerin hiçbir resmi kurumdan destek almadan yaptıkları bu faaliyet haklı bir gururun ve dayanışma örneğinin de göstergesi haline geldi.

Köy Muhtarı Seçgim Demirel ve Dernek Başkanı Galip Çemrek’in açış konuşmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, “Bugün cemevi olarak yaptığımız bu bina eskinden okuldu ve duvarında ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir. Kemal Atatürk’ yazmakta idi. Bugün ise hepimizin çabası ve katkısı ile bina onarılarak, cemevi haline getirilmiştir. Biz bu cemevinin içiresine üç kişinin fotoğrafını yaptırıp astık. Hz. Ali, Hacıbektaş Veli ve Mustafa Kemal Atatürk. Bununla anlatmak istediğimiz husus şudur; bizler geleneklerine bağlı, geçmişine değer veren oradan aldığı ahlak ve inancı gelecek nesillere bilim ve medeniyet yolu ile taşıyan insanlarız” dedi.



“Cem yapmak, birlik olmaktır” diyen Özdel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Cem yapmak birlikte toplumsal sorunları tartışmaktadır, çözüm yolunu birlikte bulmaktadır. Cem yapmak haklı haksızı ayırmaktır. Cemde makam, mevkii, büyük küçük, kadın erkek yoktur, cemde can vardır ve tüm canlar birbiri ile eşittir.

Cem yapmak yüzyıllar öncesi alışkanlıkların aynen devam ettirilmesi değildir, cem yapmak bu günün dünyasını, hukukunu kavramak demektir. Bunun için bizlerin yolu ilmin yoludur. Bunun için bizim yolumuz, medeniyetin, çağdaşlığın, eşitliğin ve kardeşliğin yoludur.”

Daha sonra programa, İsmail Güçlü’nün söylediği deyişler eşliğinde Kadeş Semah Ekibi’nin semahları ile devam edildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ise, birlik ve beraberlik olmanın öneminden bahsetti. Kırgınlıkların, küslüklerin, ikiliğin olmadığı bir toplumun zorunlu ve gerekli olduğuna değinen Aksoy, kadın ve erkeğin eşit olması nedeniyle açılışı bir kadının yapması gerektiğini söyleyerek, Arslan köylülerden yaşlı bir kadına cemevinin açılışını yaptırdı.

Daha sonra verilen “canyemeği” ile birlikte programa son verildi.

(Haber Merkezi)

