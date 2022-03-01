Arslan köylülerden coşkulu gece

Güleryüz Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen geceye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Dernek Başkanı Galip Çemrek, Arslan Köyü Muhtarı Seçgim Demirel ve köylerin dernek başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Aynı zamanda kendisi de Arslan köylü olan CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, gecede bir konuşma yaparak, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın önemine değindi.

Tarım arazisi az olan Arslan köylülerin gönüllerinin zengin olduğunu kaydeden Özdel, “Ülkede yaşam koşulları çok zor. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Özdel’in konuşmasının ardından gece, türküler eşliğinde devam etti.

(Taner ŞİMŞEK)

