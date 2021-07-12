Arslan ile İrem’in mutlu günü

Ayser&Hasan Eker çiftinin oğulları Arslan Eker, Gül&Hüseyin Kaya çiftinin kızları İrem Kaya ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğün töreni geçtiğimiz Pazar günü Güleryüz Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düğüne Eker ve Kaya ailelerinin akrabaları ile yakın dostları katıldı. Genç çiftin nikahını damadın babası aynı zamanda Güney Köyü Muhtarı olan Hasan Eker kıyarken şahitliklerini ise ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Av. Mustafa Güral Koldaş yaptı.

Daha sonra genç çifte evlilik cüzdanlarını ÇESOB Başkanı Recep Gür takdim ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Düğün boyunca Arslan ve İrem’in mutluluklarına şahitlik edenler ise, sosyal mesafeye dikkat ederek gönüllerince eğlendi.

ÇORUM HABER, Eker ve Kaya ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.

