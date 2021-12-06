Arslan Emektar toprağa verildi

ÇORUM HABER eski köşe yazarlarından Köy Enstitülü emekli öğretmen Arslan Emektar hayatını kaybetti.

Kuşsaray Köyü’nden gelme, köyün ilk muhtarlarından Veli ve Satı Emektar çiftinin oğlu, Veli, Necla, Gökçe ve merhume Süheyla’nın babaları olan emekli öğretmen Arslan Emektar 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1973 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı olan Arslan Emektar’ın cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılacak olan törenin ardından merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ailesi ile birlikte çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

