Arslan Eceviş, STH İl Başkanı

22 yıldır Çorum Belediyesi’nde görev yapmakta olan Arslan Eceviş, merkezi İstanbul’da bulunan ve 60’a yakın ilde temsilciliği bulunan Sivil Toplum Hareketi Çorum STH İl Başkanlığı görevine getirildi.

Son yıllarda İl Müftülüğü’ne bağlı Hıdırlık Hafızlık Kuran Kursu veli temsilciliği sırasında gösterdiği gayretlerle öne çıkan ve halen Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesi Okul Aile Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Arslan Eceviş sosyal medya hesabından kendisine tebliğ edilen görevi takipçilerine yaptığı paylaşımla duyurdu.

Arslan Eceviş paylaşımda şu ifadeler yer aldı; “Bugün itibarıyla Merkezi İstanbul’da bulunan bu eşsiz Vatan ve Azîz Milletimiz için bizim de söyleyecek sözümüz var şiârı ile yola çıkan, bölünmüşlük değil birlik dirlik nerede ise bizde oradayız diyen. Rengine, inancına, siyâsi görüşüne bakmaksızın nerede bir mazlum ve Türkiyem için atılacak güzel bir adım varsa yanında olan, 60’a yakın ilimizde teşkilatlanmasını tamamlayan Sivil Toplum Hareketi (STH) ÇORUM İl Başkanlığına Sivil Toplum Hareketi Derneği Genel Başkanı Mustafa Akif Ekşi Beyefendinin tensipleri ile görevlendirilmiş bulunmaktayım. Ülkemiz Şehrimiz ve İnsanımıza hizmet yolunda Duâyla ve desteklerinizi esirgemeyeceğinize olan inancım tamdır. Dertliyiz Hamdolsun.Derdimiz Vatan, Derdimiz Millet”

(Haber Merkezi)