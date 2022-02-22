Son Dakika

Arslan Eceviş adaylığını açıkladı

Çorum Belediyesi çalışanlarından Arslan Eceviş, Hizmet-İş Çorum Şubesi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Güncel 22.02.2022, 18:27
14
Arslan Eceviş adaylığını açıkladı

Arslan Eceviş, önceki akşam çok sayıda mesai arkadaşının destek verdiği basın toplantısı ile adaylık açıklaması yaparken vaatlerini de sıraladı. Mevcut başkan ve yönetimine yönelik eleştirilerde de bulunan Arslan Eceviş’in, seçim bildirgesini de anlatarak vaatlerini sıraladı.
“İki sözleşme döneminde de işçinin emeğini ve haklarını gereği gibi savunamayan, işçinin zor günlerinde yanında olduğunu hissettirmeyen bir yönetim anlayışı ile sendikacılık nasıl yapılmayacağını gösterenlere sendikacılığın nasıl yapılacağını göstermek ve yönetim değişikliğini bir an önce hayata geçirmek için bu yola çıktık” diyerek konuşmasına başlayan Arslan Eceviş
Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi’nde Mart ayında yapılması beklenen kongrede başkan adayı olduğunu söyledi. Genel kurul öncesi adaylığını ve seçim bildirgesini açıklayan Eceviş, “Eğilmeden bükülmeden kırmadan dökmeden adam gibi sendikacılık yapmak sözümüzdür” diye konuştu.

Mevcut yönetime eleştirilerde de bulunan Eceviş, seçim vaatlerini şu şekilde sıraladı; “Ahdimiz ve hatta yeminimiz; attığımız her adım kesinlikle şeffaf olacak. Sendikal faaliyet adına her ne yapıyorsak, bu sendikaya aidat ödeyen her üyenin bundan haberi olacak. Çünkü bugünlere gelişimizi onlara borçluyuz. Hiçbir sözleşmeye üyelerin onayı olmadan imza atılmayacak. Gerekirse her birimde sandık kurulacak ya da dijital ortamda veya anket formları dağıtılarak yapılacak oylama sonucunda çıkan karara mutlaka uyulacak. ‘Fikrim Var’ projesi başlatılarak bütün üyelerimizin talep, öneri ya da problemleri tarafımızca kurulacak komisyonca değerlendirme ve çözüm odaklı çalışmalar samimiyetle yapılacak, sonuçları muhakkak üyelerimizce paylaşılacak. Saha çalışmalarımızda en çok üzerinde durduğumuz vaatlerimiz; en az 500 kişilik işçi lokali, senede bir kez geleneksel birliktelik pikniği, Devlet Hastanemizde işçi ve işçi yakınları çözüm ofisi mutlaka hizmete geçecek.
Sözleşme tarihlerimizden en az 6 ay önce mutlaka bütün merkez ve ilçe birimlerimiz ziyaret edilerek, sözleşme taslaklarımız işçi kardeşlerimizin talep, öneri ve problemleri dikkate alınarak hazırlanacak. Seçildiğimiz an itibariyle, seçim heyecanı ile kardeşlerimizle yaşanmış sıkıntı yada problem, bize gönlü kırılmış biri varsa bunların hepsi kesinlikle unutulacak. Ortak paydamız olan helâlinden kazanım adına herkesin taşın altına elini koyması sağlanacak. Bekar ve eşinden ayrılmak zorunda kalmış kardeşlerimizin aile yardımı alamadıklarından "Sosyal Denge" maddesi eklenerek destek olmaya çalışılacak. Sendikamızın bütün şubeleri ile sürekli irtibatta kalınıp, işçi lehine yaptıkları her faydalı girişimden merkez ve ilçelerimizdeki bütün üyelerimizin de faydalanması sağlanacak. Şehrimizde ya da ilçelerimizde bulunan tüm esnaf odaları ziyaret edilerek, üyelerimiz için tüm meslek kolları ile indirim anlaşmaları yapılacak.

Hastane işlemleri ya da tatil için il dışına çıkan üyelerimizin talepleri muhakkak genel merkeze iletilerek, diğer konfederasyonlarda olduğu gibi misafirhane ve indirimli tatil kampı hizmeti için tüm girişimler yapılacak. Sözde değil samimiyetle sendika şubemizin kapısı tüm üyelerimize sonuna kadar açık olacak. İşçi arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ve sağlam olması adına yeni komisyonlar kurularak bu komisyonlarda bütün Müdürlüklerden en az bir kardeşimizin olması sağlanacak. İşçi sendika başkanını ve şube yönetimini hep yanında bulacak. Her ay koordineli ve planlı takvim dahilinde Merkez, ilçe ve beldelerimizdeki üyelerimiz muhakkak ziyaret edilerek talep ve şikayetleri çözüme kavuşturulmaya çalışılacak. Bunlar rapor haline getirilerek, çözülemeyen sorunlar Genel Merkeze iletilerek muhakkak çözülmeye çalışılacak. Kendi ya da 1. derece yakın akrabası ağır hastalık mücadelesi veren çalışanlarımıza, ayrıca Allah korusun çalışırken vefat etmiş işçi kardeşlerimizin 1. derece yakınlarına mağdur olmayacakları oranda nakdi yardım konusu mutlaka sözleşmemize eklenecek, gerek genel merkez ve gerekse Belediyemiz nezdinde kabul edilebilir bir rakam üzerinde mutabakat sağlanacak” (Volkan SINAYUÇ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@