Arsalara alıcı çıkmadı

Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerindeki arsalar Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda biri 6 milyon 900 bin, diğeri ise 4 milyon 700 bin TL üzerinden ihaleye çıkarıldı.

Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye katılım olmadı.

(Haber Merkezi)

