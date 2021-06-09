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Arsalara alıcı çıkmadı

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan villa-konut site arsalarını ihale yoluyla satıya sunarken, arsalara alıcı çıkmadı.

Güncel 09.06.2021, 23:24
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Arsalara alıcı çıkmadı

Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerindeki arsalar Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda biri 6 milyon 900 bin, diğeri ise 4 milyon 700 bin TL üzerinden ihaleye çıkarıldı.
Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye katılım olmadı.
(Haber Merkezi)
 

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