Arsalara alıcı çıkmadı
Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan villa-konut site arsalarını ihale yoluyla satıya sunarken, arsalara alıcı çıkmadı.
Güncel 09.06.2021, 23:24
65
Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerindeki arsalar Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda biri 6 milyon 900 bin, diğeri ise 4 milyon 700 bin TL üzerinden ihaleye çıkarıldı.
Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye katılım olmadı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
az bulutlu