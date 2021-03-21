Arpalık Köyü'nde Fikret Söner güven tazeledi 

Derneğin 16. Olağan Genel Kurulu 20 Mart Cumartesi günü köy konağında yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kurulda, divan heyeti Seydi Keskin başkanlığında oluşturuldu. Pandemi kuralları çerçevesinde yoğun bir katılımla toplanan kurulda dernek yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak derneğin geçmiş dönemlerdeki gelir ve gider bütçeleri açıklanarak karara bağlandı. Dilek ve temennilerin ardından yapılan seçimlerde Fikret Söner başkanlığındaki yeni yönetim Serkan Erkoç, Ali Ekber Demir, Elvan Eker ve Hasan Özdemir isimlerinden oluştu.

“YENİ PROJELERİMİZ VAR”

Dernek Başkanı ve aynı zamanda Köy Muhtarı olan Fikret Söner, dernek başkanlığını yeni dönemde gençlere devretmek istediklerini ancak köylülerin yoğun talebi üzerine yeniden aday olduğunu belirtti. Muhtarlık ve dernek olarak köye çeşitli yatırım projelerinin de olduğunu açıklayan Söner, "Köyümüzdeki mezarlıklar ve türbenin bakımları ile çevre düzenlemelerinin yapımına başlayacağız. Ayrıca köyümüzde cenaze işlemlerinde kullanılmak üzere çeşitli ekipmanlar alacağız. Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda köylülerimizin desteğini sonuna kadar yanımızda gördük. Bundan sonra da Valiliğimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışarak köylülerimizin de desteğiyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

KURUL ÖNCESİ KUR'AN TİLAVETİ

Arpalık Köyü köy konağında yapılan kurul öncesi katılımcılara köy imamı Saadettin Bilgin tarafından Kur'an tilaveti verildi. Pandemi dolayısıyla son zamanlarda mevlit yapılamadığına dikkat çeken Dernek Başkanı Fikret Söner, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz ve vefat eden köylülerin ruhları için Kur'an okuttuklarını açıkladı. Kurulun ardından bazı hayırsever köylülerin de desteğiyle katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. (Haber Merkezi)

