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Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, "Bu işin dünyadaki hacmi 115 milyar dolar, bizim ülkemiz milyon dolarlar seviyesinde. 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Zaten 2050 yılında dünyada 500 milyar dolar hacmi olacak olan bir sektör." dedi.  

Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, "Bu işin dünyadaki hacmi 115 milyar dolar, bizim ülkemiz milyon dolarlar seviyesinde. 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Zaten 2050 yılında dünyada 500 milyar dolar hacmi olacak olan bir sektör." dedi.  

11 Ekim 2019 Cuma 15:58
Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar

Aydın ve 12 milletvekillinden oluşan komisyon üyeleri, Sürmene ilçesinde bulunan Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çamburnu Tesisleri'nde düzenlenen programda bir araya geldi. 

Programda konuşan Aydın, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda inşallah ordumuz muzaffer olur. Bizim için çok önemli günleri yaşıyoruz. Orada bir terör devletinin kurulmasını istemiyoruz. Tüm dünyaya rağmen oraya girilecek denildi. Afrin Zeytindalı Harekatı'nda olduğu gibi bu Barış Pınarı Harekatı'nı da muzaffer olarak ordumuz kazanacak. Çünkü ömür boyu orada bir terör devletini istemiyoruz. İnşallah onda da başarılı olacağız." diye konuştu.  

Komisyon olarak çalışmalar kapsamında daha önce Çorum, Balıkesir, Konya ve Karaman'a gittiklerini aktaran Aydın, "Özellikle Doğu Karadeniz'i seçmemiz gerekiyordu. Burada bitki çeşitliliği çok fazla." dedi.

Trabzon'un yanı sıra Rize ve Artvin'de de çalışmalar yapacaklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye, bitki çeşitliliği bakımından en zengin ülkelerden birisi. 12 binin üzerinde bitki çeşitliliğimiz var. Bunun 3 bin 600'ü endemik. En zengin olan yerlerden birisi de Doğu Karadeniz Bölgesi. Çünkü iklim olarak baktığınız zaman 3 iklimin de olduğu bölgemiz. Biz, her ilin bir ürünü olsun dedik. Gül denilince aklımıza Isparta geliyor. İllerimizi gezip her ilin bir öncüsü olsun ve onun üzerine çalışalım dedik. Bu işin dünyadaki hacmi 115 milyar dolar, bizim ülkemiz milyon dolarlar seviyesinde. 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Zaten 2050 yılında dünyada 500 milyar dolar hacmi olacak olan bir sektör. Onun için biz tıbbi aromatik bitkilerimizi hem koruyacağız hem geliştirip yetiştireceğiz hem de pazarlamasını iyi yapacağız. Yoksa üretip ham madde olarak değil. Ondan ilaç yapılması, kozmetik olması ve sanayide geliştirerek satmayı düşünüyoruz. Onun peşindeyiz." 

Aydın'ın konuşmasının ardından Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Usta ve Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz da bölgede yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında, komisyon üyelerine sunum yaptı. 

Programa AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile davetliler katıldı. 

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