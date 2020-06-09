Armina Otel’de termal bölüm yeniden hizmette

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi faaliyetlerine ara veren otellerde normalleşme süreci kapsamında hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Armina Termal Otel, Çorumluların yoğun ilgi gösterdiği termal hizmetini tekrar faaliyete geçirdi. Korona virüsü nedeniyle otelde tüm temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları da titizlikle yapıldı.

Kaliteli hizmetten ödün vermeyen ve 7’den 77’ye herkesin büyük beğenisini kazanan Armina Termal Otel’in termal bölümünde Türk hamamı, fin hamamı, sauna, cilt bakım üniteleri, restoran, fitness, havuzlar ve aquapark bulunuyor. Sabah saat 08.00’da açılan termal hizmeti akşam saat 22.00’a kadar devam ediyor.

HİJYEN VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Termal havuzun suyunun insan vücuduna yakın bir sıcaklıkta olması nedeniyle sağlık yönünden iyi geldiğini dile getiren Armina Termal Otel yetkilileri, yenilenen yüzüyle tüm Çorumluları tekrar hizmete açtıkları termal Otellerine beklediklerini söyledi.

Müşteri memnuniyetinin yanı sıra hijyene ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen yetkililer, “Çorum’u sektörde normal otel olarak temsil ettiğimiz gibi termal alanında da temsil ediyoruz. Bay-bayan ayrı havuzlarımızdan vatandaşlarımız istediği gibi hizmetlerimizden faydalanabilirler. İster kendi araçları ile isterse servisimiz vasıtası ile tesislerimizden faydalanmak isteyen müşterilerimizi Samsun Yolu Çorum çıkışında ki Termal Otelimize bekliyoruz” diye konuştular.

(Haber Merkezi)